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1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'kabine değişikliği' ile ilgili soruya, "Böyle bir şeyin yapılması gerekiyorsa onu biz yaparız. Öyle sipariş ile bu işler olmaz. Bunları sürekli gündemde tutmak şık olmaz" diye yanıt verdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'kabine değişikliği' ile ilgili soruya, "Böyle bir şeyin yapılması gerekiyorsa onu biz yaparız. Öyle sipariş ile bu işler olmaz. Bunları sürekli gündemde tutmak şık olmaz" diye yanıt verdi. 


Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:40 Kaynak: DHA
Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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