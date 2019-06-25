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1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'kabine değişikliği' ile ilgili soruya, "Böyle bir şeyin yapılması gerekiyorsa onu biz yaparız. Öyle sipariş ile bu işler olmaz. Bunları sürekli gündemde tutmak şık olmaz" diye yanıt verdi.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:41 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'kabine değişikliği' ile ilgili soruya, "Böyle bir şeyin yapılması gerekiyorsa onu biz yaparız. Öyle sipariş ile bu işler olmaz. Bunları sürekli gündemde tutmak şık olmaz" diye yanıt verdi.
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