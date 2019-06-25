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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yenilenen İstanbul seçimlerinde hem adayımız hem de teşkilatımız mükemmel bir çalışma ortaya koymuştur.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 06:40 Kaynak: DHA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yenilenen İstanbul seçimlerinde hem adayımız hem de teşkilatımız mükemmel bir çalışma ortaya koymuştur. Bazı dedikodular olduğunu duyuyoruz, bunların dışında bir yerde durdurğumuzu ifade ediyorum" dedi.
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