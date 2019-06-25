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1 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yenilenen İstanbul seçimlerinde hem adayımız hem de teşkilatımız mükemmel bir çalışma ortaya koymuştur.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yenilenen İstanbul seçimlerinde hem adayımız hem de teşkilatımız mükemmel bir çalışma ortaya koymuştur. Bazı dedikodular olduğunu duyuyoruz, bunların dışında bir yerde durdurğumuzu ifade ediyorum" dedi.


İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 06:40 Kaynak: DHA
Ömer Çelik, AK Parti, Güncel
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