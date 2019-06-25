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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız TBMM'de kabul edilen Askerlik Kanunu'nu imzalamışlardır.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 07:28 Kaynak: DHA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız TBMM'de kabul edilen Askerlik Kanunu'nu imzalamışlardır. Hayırlı olsun" dedi.
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