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28 dakika önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız TBMM'de kabul edilen Askerlik Kanunu'nu imzalamışlardır.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız TBMM'de kabul edilen Askerlik Kanunu'nu imzalamışlardır. Hayırlı olsun" dedi. 


Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 07:28 Kaynak: DHA
Ömer Çelik, AK Parti, Güncel
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