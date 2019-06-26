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Edirne'de göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 10 ölüEDİRNE'nin Meriç ilçesinde göçmenleri taşıyan panelvan minibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 08:15 Kaynak: DHA
Edirne'de göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 10 ölü
EDİRNE'nin Meriç ilçesinde göçmenleri taşıyan panelvan minibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü.Kaza, Edirne'nin Yunanistan sınırındaki Meriç ilçesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Kaçak göçmenleri taşıyan panelvan minibüsün yoldan çıkarak devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü, yaralananlar oldu. Edirne Valisi Ekrem Canalp, kazada 10 kişinin öldüğünü söyledi.
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