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15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulundaki eylemlere ilişkin 5'i firari 307 kişinin yargılandığı davada kararını açıklayan mahkeme, 28 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 25 sanığı müebbet, 148 sanığa 6 yıl 3 aydan 18 yıl arasında değişen yıllardan hapis cezası verdi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:51 Kaynak: DHA
15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulundaki eylemlere ilişkin 5'i firari 307 kişinin yargılandığı davada kararını açıklayan mahkeme, 28 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 25 sanığı müebbet, 148 sanığa 6 yıl 3 aydan 18 yıl arasında değişen yıllardan hapis cezası verdi. Mahkeme, 49 sanığın beratına hükmederken, 45 sanığa ceza verilmesine yer olmadığına karar karar verdi. Mahkeme, 19 sanığın dosyasını ayırdı.
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