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MSB: Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada 1 kahraman silah arkadaşımız şehit oldu, beş kahraman silah arkadaşımız ise yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 12:21 Kaynak: DHA
MSB: Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada 1 kahraman silah arkadaşımız şehit oldu, beş kahraman silah arkadaşımız ise yaralandı.
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