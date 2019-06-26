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6 dakika önce

MSB: Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada 1 kahraman silah arkadaşımız şehit oldu, beş kahraman silah arkadaşımız ise yaralandı.

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MSB: Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada 1 kahraman silah arkadaşımız şehit oldu, beş kahraman silah arkadaşımız ise yaralandı. 


Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 12:21 Kaynak: DHA
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