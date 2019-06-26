flaş
1 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Yasanın yayımlanmasıyla birlikte gençlerimizin terhis işlemlerinin bir an önce tamamlanması ve emniyetli bir şekilde ailelerine, sevdiklerine kavuşmaları için gerekli çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:32 Kaynak: DHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Yasanın yayımlanmasıyla birlikte gençlerimizin terhis işlemlerinin bir an önce tamamlanması ve emniyetli bir şekilde ailelerine, sevdiklerine kavuşmaları için gerekli çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir. Terhis işlemlerinin aksaksız, eksiksiz gerçekleşmesi için çalışmalar sürüyor. Bizim için Mehmetçiğin emniyetli bir şekilde ailesine, sevdiklerine ulaşması çok önemli.
Şahan Gökbakar, faytonların kaldırıldığını duyuran Tunç Soyer'i eleştirdi
Opr. Dr. Kemal Bayazıt 89 yaşında hayatını kaybetti
Gülse Birsel'den "Hiçbir şey olmasa da kesin bir şeyler oldu" diyen Ali İhsan Yavuz'a teşekkür
Termometrelerin 42 dereceyi gösterdiği Adana'da vatandaşlar zor anlar yaşadı