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1 saat önce

MSB: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper ile NATO Karargahı'nda bir araya geldi.

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MSB: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper ile NATO Karargahı'nda bir araya geldi. Türkiye ve ABD arasındaki diyaloğun sürdürülmesinin önemine değinilen görüşmede, Suriye,  F-35 savaş uçağı projesi ile diğer ikili güvenlik ve savunma iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.


Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:58 Kaynak: DHA
Hulusi Akar, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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