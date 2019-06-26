flaş
1 saat önce
MSB: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper ile NATO Karargahı'nda bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:59 Kaynak: DHA
MSB: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper ile NATO Karargahı'nda bir araya geldi. Türkiye ve ABD arasındaki diyaloğun sürdürülmesinin önemine değinilen görüşmede, Suriye, F-35 savaş uçağı projesi ile diğer ikili güvenlik ve savunma iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Meksika-ABD sınırında Aylan Kurdi'yi hatırlatan görüntü!
Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geliyor
Ağlama sesi ihbarına giden polis, ormanda torbaya sarılmış bebek buldu
"Pedofili" içeren "Zümrüt Apartmanı"nın yazarı ve yayıncısı hakkına istenen ceza belli oldu