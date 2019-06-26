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1 saat önce

Tunceli Merkez kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi.

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Tunceli Merkez kırsalında,  İl Jandarma Komutanlığı'nca  bugün gerçekleştirilen operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi. Bugün toplam 5 terörist etkisiz hale getirildi. 


Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 05:01 Kaynak: DHA
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