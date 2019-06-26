flaş
1 saat önce
İçişleri Bakanlığı: Tunceli Merkez kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 05:02 Kaynak: DHA
İçişleri Bakanlığı: Tunceli Merkez kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi. Bugün toplam 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Muhalif olduğunu düşündüğü gence ağza alınmayacak hakaretler eden İBB çalışanı için karar verildi.
CHP'den "İstanbul ehline emanet edilmedi" diyen Bahçeli'ye tepki: Tam bir kibir örneği
Altın günü düşüşle kapattı! İşte son durum
AK Parti Milletvekili Ata Uslu, Türkiye'de yaşayan Suriyeli sayısını açıkladı