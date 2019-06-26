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Cumhurbaşkanı Erdoğan, S400 hava savunma sistemi alımı ile ilgili olarak, "Trump ile yaptığımız ikili görüşmelerde yaptırım olacağına dair izlenimim hiç olmadı" dedi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 07:26 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, S400 hava savunma sistemi alımı ile ilgili olarak, "Trump ile yaptığımız ikili görüşmelerde yaptırım olacağına dair izlenimim hiç olmadı" dedi.
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