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14 dakika önce

DHA – Milli Savunma Bakanlığı (MSB): "Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde kontrol ettiği bölgeden, 10 numaralı Gözlem Noktamıza bugün kasıtlı olduğu değerlendirilen top/havan atışları ile saldırılar gerçekleştirilmiştir.

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DHAMilli Savunma Bakanlığı (MSB): "Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde kontrol ettiği bölgeden, 10 numaralı Gözlem Noktamıza bugün kasıtlı olduğu değerlendirilen top/havan atışları ile saldırılar gerçekleştirilmiştir.
Yapılan saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır."


Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:08 Kaynak: DHA
İdlib, Suriye, Milli Savunma Bakanlığı, DHA, Güncel
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