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1 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli asker şahıslardan FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 3 albay, 1 yarbay, 2 binbaşı, 2 yüzbaşı, 19 astsubay olmak üzere 11'i görevde toplam 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Deniz Kuvvetleri  Komutanlığında görevli asker şahıslardan FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen  3 albay, 1 yarbay, 2  binbaşı,  2 yüzbaşı, 19  astsubay olmak üzere 11'i görevde  toplam  27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 


Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:19 Kaynak: DHA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Güncel
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