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MSB: Dün akşam saatlerinde İdlip'te 10 numaralı gözlem noktamıza yapılan ve bir şehit, üç yaralı verdiğimiz rejim saldırıları sonrası, bölgede bulunan ateş destek vasıtalarımız ile saldırıyı gerçekleştiren rejim mevzileri etkili şekilde vuruldu.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:46 Kaynak: DHA
MSB: Dün akşam saatlerinde İdlip'te 10 numaralı gözlem noktamıza yapılan ve bir şehit, üç yaralı verdiğimiz rejim saldırıları sonrası, bölgede bulunan ateş destek vasıtalarımız ile saldırıyı gerçekleştiren rejim mevzileri etkili şekilde vuruldu.
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