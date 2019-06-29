Cumhurbaşkanlığı'ndan, Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız, ülkemizin ulusal güvenliğinin gereklerini yerine getirme hususundaki kararlılığının altını çizmişler; stratejik ortaklığımıza zarar verebilecek çabalarla ilgili endişelerini paylaşmışlardır" denildi.