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13 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı'ndan, Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız, ülkemizin ulusal güvenliğinin gereklerini yerine getirme hususundaki kararlılığının altını çizmişler; stratejik ortaklığımıza zarar verebilecek çabalarla ilgili endişelerini paylaşmışlardır" denildi.

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Cumhurbaşkanlığı'ndan, Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız, ülkemizin ulusal güvenliğinin gereklerini yerine getirme hususundaki kararlılığının altını çizmişler; stratejik ortaklığımıza zarar verebilecek çabalarla ilgili endişelerini paylaşmışlardır" denildi.


Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 10:09 Kaynak: DHA
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