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DHA: İstanbul Valiliği: (Heybeliada'daki orman yangını) Yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin karadan ve havadan müdahalesiyle saat 16: 30'da kontrol altına alınmış, soğutma çalışmaları devam etmektedir.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 04:57 Kaynak: DHA
DHA: İstanbul Valiliği: ( Heybeliada'daki orman yangını) Yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin karadan ve havadan müdahalesiyle saat 16: 30'da kontrol altına alınmış, soğutma çalışmaları devam etmektedir.
İstanbul Heybeliada'da ormanlık alanda yangın
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