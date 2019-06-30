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Dışişleri Bakanlığı: Irak Büyükelçiliği Maslahatgüzarı bugün Bakanlığımıza çağrıldı.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 05:40 Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanlığı: Irak Büyükelçiliği Maslahatgüzarı bugün Bakanlığımıza çağrıldı. Maslahatgüzara, PKK'ya yönelik operasyonlarımızda sivil zaiyat olduğu yönündeki iddialarına istinaden dün yaptıkları açıklamayı kabul edilemez bulduğumuz söylendi.
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