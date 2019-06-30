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1 saat önce

Dışişleri Bakanlığı: Libya'da Hafter'e bağlı illegal milis güçler tarafından 6 vatandaşımızın alıkonulması haydutluk ve korsanlık niteliğinde bir eylemdir.

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Dışişleri Bakanlığı: Libya'da Hafter'e bağlı illegal milis güçler tarafından 6 vatandaşımızın alıkonulması haydutluk ve korsanlık niteliğinde bir eylemdir. Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz. Aksi takdirde Hafter unsurları meşru hedef haline gelecektir.


Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 08:02 Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanlığı, Libya, Güncel
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