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1 saat önce
Dışişleri Bakanlığı: Libya'da Hafter'e bağlı illegal milis güçler tarafından 6 vatandaşımızın alıkonulması haydutluk ve korsanlık niteliğinde bir eylemdir.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 08:02 Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanlığı: Libya'da Hafter'e bağlı illegal milis güçler tarafından 6 vatandaşımızın alıkonulması haydutluk ve korsanlık niteliğinde bir eylemdir. Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz. Aksi takdirde Hafter unsurları meşru hedef haline gelecektir.
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