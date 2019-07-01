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38 dakika önce

MSB: Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

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MSB: Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.


Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:17 Kaynak: DHA
PKK, Irak, Güncel
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