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7 dakika önce

Diyanet İşleri Başkan Ali Erbaş: Yapmış olduğumuz hesaplamalar neticesinde kurban vekaletinin yurtiçi fiyatı 890 TL, yurtdışı fiyatını 725 TL olarak belirledik.

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Diyanet İşleri Başkan Ali Erbaş: Yapmış olduğumuz hesaplamalar neticesinde kurban vekaletinin yurtiçi fiyatı 890 TL, yurtdışı fiyatını 725 TL olarak belirledik.


Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:40 Kaynak: DHA
Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel
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