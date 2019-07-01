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47 dakika önce
Libya'da Hafter güçlerinin alıkoyduğu 6 Türk denizci serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:16 Kaynak: DHA
Libya'da Hafter güçlerinin alıkoyduğu 6 Türk denizci serbest bırakıldı. Libyalı şirket sahibiyle gemiye giden denizciler, kendi istekleriyle çalışmaya devam ediyor.
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