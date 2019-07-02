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Milli Savunma Bakanlığı, Zap bölgesine düzenlenen hava harekatıyla terör örgütü mevzilerinin vurulduğunu belirterek, en az 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 08:52 Kaynak: DHA
Milli Savunma Bakanlığı, Zap bölgesine düzenlenen hava harekatıyla terör örgütü mevzilerinin vurulduğunu belirterek, en az 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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