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1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Zap bölgesine düzenlenen hava harekatıyla terör örgütü mevzilerinin vurulduğunu belirterek, en az 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı, Zap bölgesine düzenlenen hava harekatıyla terör örgütü mevzilerinin vurulduğunu belirterek, en az 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 08:52 Kaynak: DHA
Milli Savunma Bakanlığı, Zap bölgesi, Güncel
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