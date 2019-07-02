Son Dakika Haberleri: flaş
Son Dakika Güncel Haber

flaş

49 dakika önce

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı: Haziran ayında yapılan operasyonlarda toplam 166 terörist etkisiz hale getirildi.

flaş, System.String[]


İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı: Haziran ayında yapılan operasyonlarda toplam 166 terörist etkisiz hale getirildi. 


Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:43 Kaynak: DHA
İçişleri Bakanlığı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekonomistler Haziran'da enflasyonun yüzde 0,08 artmasını bekliyor Benzine 27 kuruş zam bekleniyor Arnavutköy'de organize suç operasyonu! Silahı böyle saklamışlar Son Dakika! Yılın ilk 6 ayında ihracatta Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 11:32:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: flaş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]