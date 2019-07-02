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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı: Haziran ayında yapılan operasyonlarda toplam 166 terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:43 Kaynak: DHA
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı: Haziran ayında yapılan operasyonlarda toplam 166 terörist etkisiz hale getirildi.
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