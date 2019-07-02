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45 dakika önce

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı: Uyuturucu ile mücadele kapsamında Haziran ayında 11 bin 82 operasyon yapıldı.

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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı: Uyuturucu ile mücadele kapsamında Haziran ayında 11 bin 82 operasyon yapıldı. 1094 kişi tutuklandı. 1 ton 220 kg eroin, 3 ton 263 kg esrar ele geçirildi. 


Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:46 Kaynak: DHA
İçişleri Bakanlığı, Güncel
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