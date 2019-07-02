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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 30 kişi hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gizli haberleşme ağı olan BYLOCK kullandıkları gerekçesiyle gözaltı kararı verildi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:10 Kaynak: DHA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 30 kişi hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gizli haberleşme ağı olan BYLOCK kullandıkları gerekçesiyle gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen 22 şüpheli yakalandı.
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