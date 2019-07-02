Son Dakika Haberleri: flaş
Son Dakika Güncel Haber

flaş

1 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 30 kişi hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gizli haberleşme ağı olan BYLOCK kullandıkları gerekçesiyle gözaltı kararı verildi.

flaş, System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 30 kişi hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gizli haberleşme ağı olan BYLOCK kullandıkları gerekçesiyle  gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen 22 şüpheli yakalandı. 


Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:10 Kaynak: DHA
Başsavcı, Ankara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mansur Yavaş, duraklara "özür dileriz" yazısı astırdı TIR'a arkadan çarpan otomobil paramparça oldu: 3 kişi hayatını kaybetti Yılın ilk 6 ayında ihracatta Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı 'Tecavüz'le suçlanan profesör, 'taciz'den 5 disiplin cezası almış

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 13:25:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: flaş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]