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46 dakika önce

Dışişleri Bakanlığı: BM Çocuklar ve Silahlı Çatışma Özel Temsilcisi Virginia Gamba'nın terör örgütü PKK/PYD/YPG güdümündeki sözde "Suriye Demokratik Güçleri"ne (SDG) komutanlık eden PKK teröristi "Ferhat Abdi Şahin" ile BM'nin Cenevre Ofisi'nde üyelerin bilgisi dışında biraraya gelerek bir...

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Dışişleri Bakanlığı: BM Çocuklar ve Silahlı Çatışma Özel Temsilcisi Virginia Gamba'nın terör örgütü PKK/PYD/YPG güdümündeki sözde "Suriye Demokratik Güçleri"ne (SDG) komutanlık eden PKK teröristi "Ferhat Abdi Şahin" ile BM'nin Cenevre Ofisi'nde üyelerin bilgisi dışında biraraya gelerek bir "Eylem Planı" imzalaması BM adına son derece vahim bir gelişmedir, şiddetle kınıyoruz. 


Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:15 Kaynak: DHA
Birleşmiş Milletler, Dışişleri Bakanlığı, Ferhat Abdi Şahin, Güncel
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