flaş
46 dakika önce
Dışişleri Bakanlığı: BM Çocuklar ve Silahlı Çatışma Özel Temsilcisi Virginia Gamba'nın terör örgütü PKK/PYD/YPG güdümündeki sözde "Suriye Demokratik Güçleri"ne (SDG) komutanlık eden PKK teröristi "Ferhat Abdi Şahin" ile BM'nin Cenevre Ofisi'nde üyelerin bilgisi dışında biraraya gelerek bir...
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:15 Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanlığı: BM Çocuklar ve Silahlı Çatışma Özel Temsilcisi Virginia Gamba'nın terör örgütü PKK/PYD/YPG güdümündeki sözde "Suriye Demokratik Güçleri"ne (SDG) komutanlık eden PKK teröristi "Ferhat Abdi Şahin" ile BM'nin Cenevre Ofisi'nde üyelerin bilgisi dışında biraraya gelerek bir "Eylem Planı" imzalaması BM adına son derece vahim bir gelişmedir, şiddetle kınıyoruz.
BM, terör örgütü YPG/PKK ile resmi törenle anlaşma imzaladı
Hollanda'da "Kaşıkçı cinayeti" tartışması
Danıştay, AOÇ arazisinde TBMM Eğitim ve Kongre Merkezi yapımına izin vermedi
Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan BM'ye tepki: Hiçbir şekilde izah edilemez