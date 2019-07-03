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1 saat önce

Çorlu'da 25 kişinin öldüğü, 328 kişinin yaralandığı tren kazası davasında mahkeme heyeti, bugün başlayan davadan çekildi.

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Çorlu'da 25 kişinin öldüğü, 328 kişinin yaralandığı tren kazası davasında mahkeme heyeti, bugün başlayan davadan çekildi.
 


Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 12:09 Kaynak: DHA
Güncel
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