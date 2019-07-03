

Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ın Eskişehir'deki evlerinde darbedilip gasp edilmeleriyle ile ilgili iadesi istenen 6 zanlı, Türkiye'ye iade edildi. Edirne'de sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar Eskişehir'e gönderildi.

