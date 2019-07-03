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Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ın Eskişehir'deki evlerinde darbedilip gasp edilmeleriyle ile ilgili iadesi istenen 6 zanlı, Türkiye'ye iade edildi.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 01:15 Kaynak: DHA
Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ın Eskişehir'deki evlerinde darbedilip gasp edilmeleriyle ile ilgili iadesi istenen 6 zanlı, Türkiye'ye iade edildi. Edirne'de sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar Eskişehir'e gönderildi.
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