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1 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Enflasyonda düşüş trendi sürüyor.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Enflasyonda düşüş trendi sürüyor. Haziran rakamları ile yıllık hedefimizin altına geldik. Gıda tarafındaki kazanımlarımızı özellikle yapısal adımlarımızla koruyacak ve önce tek haneli enflasyonları görecek, ardından yılı hedeflerimizin altında bir oranda kapatacağız." 


Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:41 Kaynak: DHA
Berat Albayrak, Güncel
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Haziran ayında son 48 yılın sıcaklık rekoru kırıldı 55 yaşında hayatını kaybeden şair Küçük İskender'in ölümle ilgili sözleri yürek burktu Bakan Albayrak enflasyon rakamlarını değerlendirdi: Yıllık hedefimizin altına geriledik Facebook, Instagram ve WhatsApp'a erişim sağlanamıyor

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