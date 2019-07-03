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1 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Enflasyonda düşüş trendi sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:41 Kaynak: DHA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Enflasyonda düşüş trendi sürüyor. Haziran rakamları ile yıllık hedefimizin altına geldik. Gıda tarafındaki kazanımlarımızı özellikle yapısal adımlarımızla koruyacak ve önce tek haneli enflasyonları görecek, ardından yılı hedeflerimizin altında bir oranda kapatacağız."
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