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1 saat önce

İçişleri BakanlığI: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari-Merkez ilc¸esi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

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İçişleri BakanlığI: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari- Merkez ilc¸esi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi. 


Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:48 Kaynak: DHA
Hakkari Merkez, Güncel
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