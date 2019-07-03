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1 saat önce
İçişleri BakanlığI: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari-Merkez ilc¸esi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:49 Kaynak: DHA
İçişleri BakanlığI: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari- Merkez ilc¸esi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.
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