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30 dakika önce

DHA: Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerle, güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada yaralanan 3 askerden biri şehit oldu.

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DHA: Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerle, güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada yaralanan 3 askerden biri şehit oldu.


Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 09:46 Kaynak: DHA
Siirt, PKK, DHA, Güncel
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