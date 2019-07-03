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DHA: Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerle, güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada yaralanan 3 askerden biri şehit oldu.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 09:46 Kaynak: DHA
DHA: Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerle, güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada yaralanan 3 askerden biri şehit oldu.
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