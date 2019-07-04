Son Dakika Haberleri: flaş
Son Dakika Güncel Haber

flaş

37 dakika önce

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, ABD'nin S400 alınması durumunda uygulaması muhtemel yaptırımlara ilişkin, "Yaptırımlar bizim tarafımızdan da biliniyor.

flaş, System.String[]

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, ABD'nin S400 alınması durumunda uygulaması muhtemel yaptırımlara ilişkin, "Yaptırımlar bizim tarafımızdan da biliniyor. Ne olduğunu bildiğimiz için onlara karşı tedbirlerimizi de alıyoruz...Bu bizi caydırmayacak daha da kuvvetlendirecektir" dedi. 


Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:59 Kaynak: DHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türk askerinin başına çuval geçirilmesi olayının kritik ismi yıllar sonra konuştu Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı, S-400'ler için tarih verdi Ankara'da 9 kişinin öldüğü YHT kazasıyla ilgili bilirkişi raporu: Kazanın 3 nedeni var Dolar kurundaki düşüş nedeniyle benzinde 11-12 kuruşluk indirim bekleniyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 13:37:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: flaş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]