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37 dakika önce
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, ABD'nin S400 alınması durumunda uygulaması muhtemel yaptırımlara ilişkin, "Yaptırımlar bizim tarafımızdan da biliniyor.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:59 Kaynak: DHA
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, ABD'nin S400 alınması durumunda uygulaması muhtemel yaptırımlara ilişkin, "Yaptırımlar bizim tarafımızdan da biliniyor. Ne olduğunu bildiğimiz için onlara karşı tedbirlerimizi de alıyoruz...Bu bizi caydırmayacak daha da kuvvetlendirecektir" dedi.
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