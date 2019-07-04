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2 saat önce

Adana'nın Aladağ ilçesinde 12 kişinin öldüğü yurt yangını davasında yargılanan 18 sanık, 8 yıl ile 12 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezalarına çarptırıldı.

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Adana'nın Aladağ ilçesinde 12 kişinin öldüğü yurt yangını davasında yargılanan 18 sanık, 8 yıl ile 12 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezalarına çarptırıldı.


Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 03:00 Kaynak: DHA
Aladağ, Adana, Güncel
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