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10 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, S400 hava savunma sistemine ilişkin, "Çok yakın bir tarihte teslimatı başlayacak ve aktif bir şekilde kullanılacak" dedi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, S400 hava savunma sistemine ilişkin, "Çok yakın bir tarihte teslimatı başlayacak ve aktif bir şekilde kullanılacak" dedi. 


Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 07:22 Kaynak: DHA
İbrahim Kalın, Güncel
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