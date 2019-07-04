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9 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, S400 hava savunma sistemine ilişkin, "Çok yakın bir tarihte teslimatı başlayacak ve aktif bir şekilde kullanılacak" dedi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, S400 hava savunma sistemine ilişkin, "Çok yakın bir tarihte teslimatı başlayacak ve aktif bir şekilde kullanılacak" dedi. 


Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 07:23 Kaynak: DHA
İbrahim Kalın, Güncel
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