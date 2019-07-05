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Sağlık Bakanlığı: KPSS puanıyla atanacak 12 bin sözleşmeli sağlık personeli atamaları için ilanımız bir ay içinde yayınlanacak.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:20 Kaynak: DHA
Sağlık Bakanlığı: KPSS puanıyla atanacak 12 bin sözleşmeli sağlık personeli atamaları için ilanımız bir ay içinde yayınlanacak.
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