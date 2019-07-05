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25 dakika önce
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde park halindeki otomobil patladı, otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:33 Kaynak: DHA
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde park halindeki otomobil patladı, otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Patlamanın nedeni henüz belirlenemedi.
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