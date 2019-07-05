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MSB: Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Kandil ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:20 Kaynak: DHA
MSB: Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Kandil ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.
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