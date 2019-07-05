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1 saat önce

Sarar ailesinin soyulması soruşturmasında; Bulgaristan'dan iade edilen 6 Moldovalı sanıktan biri tutuklandı.

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Sarar ailesinin soyulması soruşturmasında;  Bulgaristan'dan iade edilen 6 Moldovalı sanıktan biri tutuklandı. Diğer sanıklar ise biri adli kontrol şartıyla olmak üzere, savcılıktan serbest bırakıldı.


Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 05:13 Kaynak: DHA
Bulgaristan, Sarar, Güncel
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