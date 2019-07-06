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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap bölgesine düzenlenen hava harekatıyla en az 2 terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 08:51 Kaynak: DHA
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap bölgesine düzenlenen hava harekatıyla en az 2 terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.
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