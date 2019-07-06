flaş
1 saat önce
DHA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 02:20 Kaynak: DHA
DHA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede Libya'da yaşanan krizin yanı sıra ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı öğrenildi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü
Taksicilere 'son durak' operasyonu: Turistler için 'mal', 'kuş' diyorlarmış
Canan Kaftancıoğlu, Kılıçdaroğlu konuşurken masadan düşen telefonu havada yakaladı!
İçişleri Bakanı Soylu: İstanbul Suriyeli kaydına kapalıdır