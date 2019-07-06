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1 saat önce

MSB: Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı'nda toplam 61 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilirken, 110 Mayın/EYP ve 151 mağara/sığınak da imha edildi.

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MSB: Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı'nda toplam 61 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilirken, 110 Mayın/EYP ve 151 mağara/sığınak da imha edildi.


Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 04:02 Kaynak: DHA
Hakurk, Irak, PKK, Güncel
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