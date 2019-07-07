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1 dakika önce

İçişleri Bakanlığı: Şırnak Gabar Dağı kırsalına, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

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İçişleri Bakanlığı: Şırnak Gabar Dağı kırsalına, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.   
 


Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 02:38 Kaynak: DHA
İçişleri Bakanlığı, Gabar Dağı, Şırnak, Güncel
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