flaş
1 dakika önce
İçişleri Bakanlığı: Şırnak Gabar Dağı kırsalına, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 02:38 Kaynak: DHA
İçişleri Bakanlığı: Şırnak Gabar Dağı kırsalına, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.
MİT Başkanı Hakan Fidan'dan "diplomatik istihbarat" vurgusu
14 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismar! İğrenç görüntüler telefondan çıktı
Konya'daki 'Çiftlik Bank'tan geriye tabelası kaldı
SETA'nın medya raporuna bir tepki de HDP'den: Gazetecileri hedef göstermek suçtur